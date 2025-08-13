Invitan a jornada gratuita de detección de cáncer de piel

Según la OMS, cada año se diagnostican 1.5 millones de nuevos casos. Particularmente el melanoma, su forma más agresiva, causa más de 55,000 muertes anuales

Si usted o un familiar tienen un lunar sospechoso, cuidado, pues podría ser cáncer de piel, enfermedad que en el mundo entero va en aumento y que se debe a múltiples factores, entre ellos la permanente exposición al sol sin protección, la genética, la contaminación, padecer algunas enfermedades, la baja en las defensas y los hábitos de vida.

Por eso, el Servicio de Dermatología de la Facultad de Medicina y el Hospital Universitario (HU) invitan al público a la "Jornada de Revisión Gratuita de Lunares" este próximo domingo 17 de agosto en horario de 9:00 a 13:00 horas.

El doctor Jorge Ocampo Candiani, jefe de Dermatología del HU, dijo que el 90 por ciento de los casos de cáncer de piel son curables si se detectan de manera temprana.

"El cáncer de piel no duele y a veces no nos avisa y por eso debemos adelantarnos a esto con una revisión periódica de nuestra piel", expresó.

El doctor Osvaldo Tomás Vázquez, coordinador de Cirugía Dermatológica, explicó que un amplio equipo de especialistas podrán diagnosticar y plantear seguimiento.

"Cada vez lo vemos en pacientes más jóvenes porque lo detectamos a tiempo. Lo más importante es generar una cultura de prevención", aseguró Vázquez.

Esta jornada se hará en el marco del Día de Detección y Prevención del Cáncer de Piel.

El doctor Ocampo Candiani aclaró que revisar la piel en busca de lesiones sospechosas es clave en la prevención.

"El 80 por ciento del daño solar ocurre antes de los 18 años, pero lo podemos prevenir toda la vida. La piel no olvida el sol que recibió, cada quemadura o cada exposición al sol es un huella, una deuda que luego nos la va a cobrar nuestra salud. Yo diría: hay que protegernos hoy, para no lamentarnos mañana", afirmó.

El método "A-B-C-D-E" ayuda a identificar el melanoma.

--Asimetría: una mitad del lunar no es igual a la otra.

--Bordes: irregulares, dentados o mal definidos.

--Color: variaciones de tono, desde café claro hasta negro.

-Diámetro: mayor de 6 milímetros.

-Evolución: cualquier cambio reciente en tamaño, forma, color o grosor.

Para prevenir el cáncer de piel evite exponerse al sol de las 10:00 a las 16:00 horas, use protector solar con factor arriba de 30, vista ropa protectora y acuda al dermatólogo si nota cambio en la piel.

Esta es una oportunidad para acudir a una revisión profesional sin costo.

Recuerde que la salud también se refleja en la piel.

La jornada será apoyada por especialistas del Colegio de Dermatología.