Invitan a inscribir a las '7 Maravillas Históricas de Nuevo León'

La convocatoria fue realizada por autoridades y organismos en las categorías de maravillas naturales, hechas por el hombre y culturales

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Si usted conoce obras, paisajes, costumbres, tradiciones o valores que merezcan considerarse como "Las 7 Maravillas Históricas de Nuevo León", inscríbalas.

Ya se abrió la sexta edición.

Por ejemplo, en años anteriores, han ganado:

El Museo Metropolitano de Monterrey.

El Canal de Santa Lucía, en la capital regia.

Y el baile del Chotis, también de Monterrey.

El Río La Silla, en Guadalupe.

Los Tamales, de Juárez.

Los Cuajitos, de Cadereyta.

Las Glorias, las Marquetas, La Tambora y el Clarinete, de Linares.

La Parroquia de San Nicolás Tolentino, en San Nicolás.

El Río Ramos, de Allende.

El Sabino Gordo, en General Terán.

Y Chipinque, en San Pedro.

La convocatoria la hacen el gobierno de Nuevo León, Conarte, el Municipio de Monterrey, la UANL y el Consejo Metropolitano de la Crónica, entre otras autoridades.

El registro es en línea: www.7maravillashistoricasnl.com

"Estamos rodeados de maravillas, pero desafortunadamente no las apreciamos porque de una u otra forma nos hemos acostumbrado a tenerlas, pero mírenle la cara cuando vienen de visita algunos turistas para que vean cómo aprecian lo que nosotros tenemos", dijo el cronista regio Leopoldo Espinosa Benavides.

"Hay muchas maravillas en nuestro estado, es hora de darlas a conocer, aprovechen esta convocatoria y esperamos su participación", expresó el representante de Conarte, Ricardo Marcos.

Participan 3 categorías de maravillas:

- Las naturales, como ríos, cuerpos de agua, montañas, paisajes, fallas geológicas, cuevas y demás formaciones naturales.

- Las hechas por el hombre, como edificios, obras de arquitectura o ingeniería, esculturas y otras artes plásticas, pero deben tener más de 30 años de antigüedad.

- Y las culturales, como la gastronomía, el lenguaje, la música, usos, tradiciones y costumbres.

Así se enaltece nuestra historia.

"Refleja mucho de lo que somos hoy y también decir que es una gran oportunidad para enaltecer nuestras maravillas", sostuvo el jefe del Gabinete del municipio de Monterrey, Fernando Margáin.

A su vez, la exdiputada federal y exdiputada local Carlota Vargas destacó la importancia de este concurso.

"Hemos visto, año tras año, cantidad de maravillas históricas, culturales, hechas por el hombre, que ni nos imáginábamos que teníamos en Nuevo León", afirmó.

El plazo vence el 14 de febrero del 2026.

Luego, el público votará.

Los premios radican en certificado y galardón.