Invitan a iniciativa privada a sumarse a Ponte Nuevo Ponte Seguro

El Gobierno de Nuevo León busca que empresas, comercios y otros sectores que ya cuentan con sistemas de videovigilancia puedan incorporarlos al C5

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El Gobierno de Nuevo León invitó a la iniciativa privada a sumarse al programa Ponte Nuevo Ponte Seguro, en su eje de seguridad, mediante la conexión voluntaria de cámaras de empresas y comercios al sistema C5.

Durante la presentación y firma del acuerdo participaron el gobernador Samuel García, la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, y el secretario de Seguridad estatal, Gerardo Escamilla Vargas.

Samuel García explicó que el objetivo es aprovechar la infraestructura de videovigilancia que ya existe en el estado para ampliar la capacidad de monitoreo y generar mayor inteligencia para la prevención y persecución de delitos.

“Todo esto nos da cara o nos da motivos para replantear ese esquema del C5 y decirles, confíen en nosotros y hagamos el esfuerzo de reconectarnos todos. Porque estos números es con la inteligencia y con la capacidad que tiene el Estado de Nuevo León”, señaló.

El gobernador destacó que actualmente el Estado trabaja con alrededor de 13 mil cámaras conectadas y planteó que, con la participación de empresas, esta cifra podría llegar hasta 40 mil cámaras.

“Si cada empresario de Nuevo León ha invertido millones de pesos en cámaras, demostremos que en colectivo los resultados van a ser exponenciales”, afirmó.

García explicó que la incorporación de los dispositivos permitirá ampliar la vigilancia en distintos municipios y sectores, además de facilitar la obtención de evidencia para las investigaciones.

Añadió que la participación será voluntaria y que las empresas podrán decidir qué cámaras compartir con las autoridades, principalmente aquellas que tengan visión hacia el exterior de sus establecimientos.

“¿Las empresas que quieren?, pues que no haya delitos. ¿Qué quiere el gobierno? paz y tranquilidad. Entonces hoy este convenio es como un arranque de empezar a platicar como de manera voluntaria cada quien desde su trinchera puede participar”, indicó.

Por su parte, Mariana Rodríguez señaló que la estrategia busca replicar la coordinación alcanzada entre gobierno e iniciativa privada durante Ponte Nuevo, Ponte Mundial, ahora enfocada en seguridad.

“El mundial 2026 fue también una prueba porque recibimos muchísimo turismo y se tuvo un saldo blanco”, agregó.

La titular de Amar a Nuevo León destacó que la seguridad es uno de los principales objetivos de la administración estatal y resaltó los resultados que, aseguró, se han obtenido en distintos delitos.

“Ahora esta estrategia de Ponte Nuevo, Ponte Seguro, también creo que va a ser que haya grandes resultados, grandes alianzas y que se puedan lograr, pues objetivos que nos propongamos en conjunto”, dijo.

Con el acuerdo, el Estado busca que empresas, comercios y otros sectores que ya cuentan con sistemas de videovigilancia puedan incorporarlos al C5 y fortalecer así la coordinación entre autoridades e iniciativa privada.