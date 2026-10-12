Invitan a familias de Nuevo León adoptar mascotas en la Expo Guau

Las personas interesadas también pueden acercarse al Centro de Atención Animal, que cuenta con un programa permanente de adopción

Las familias de Nuevo León podrán conocer opciones para adoptar perros y gatos y acceder a servicios veterinarios para sus mascotas durante la “Expo Guau”, que se realizará el próximo 18 de octubre en la Sala H de Cintermex, con entrada gratuita.

La Secretaría de Medio Ambiente participará a través del Centro Estatal de Atención Animal. El secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, invitó a la ciudadanía a considerar la adopción para ofrecer un hogar definitivo a animales que necesitan cuidados.

Invitan a dar una segunda oportunidad a perros y gatos

Flores Serna señaló que adoptar representa un cambio tanto para los animales como para las familias que los reciben, y puede contribuir a fortalecer una cultura de respeto hacia los animales de compañía.

El funcionario pidió a los asistentes considerar la adopción como primera opción, con el compromiso de brindar el afecto y la atención que requiere un perro o un gato.

Además de la participación del centro, el evento contará con una Brigada de Salud con servicios médicos veterinarios para mascotas, como parte de las acciones estatales para promover su bienestar.

Centro de Atención Animal mantiene programa de adopción

Las personas interesadas también pueden acercarse al Centro de Atención Animal, que cuenta con un programa permanente de adopción y está ubicado en avenida La Hacienda 1312, Col. 30, en Guadalupe.

En estas instalaciones se resguarda y proporciona atención médica especializada a los animales de compañía recuperados durante los operativos de la Secretaría de Medio Ambiente, mediante la División Ambiental.