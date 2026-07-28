Invitan a empresas a capacitarse sobre verificaciones ambientales

El Gobierno de Nuevo León impartirá un curso gratuito para conocer las verificaciones ambientales, prevenir extorsiones y dar certeza jurídica a empresas

Con el objetivo de fortalecer la cultura de la legalidad, la transparencia y el cumplimiento de la normatividad ambiental, el secretario general de Gobierno, Miguel Flores Serna, invitó a representantes de empresas y establecimientos a participar en la capacitación gratuita "Visita de verificación en materia de impacto y riesgo ambiental".

El funcionario estatal explicó que el curso permitirá a los participantes conocer de manera clara y práctica cómo se desarrollan las inspecciones ambientales, así como sus derechos y obligaciones durante las revisiones realizadas por personal autorizado.

Flores destacó que esta capacitación también busca prevenir que empresas y comercios sean víctimas de personas que se hacen pasar por inspectores para cometer actos de extorsión.

“La transparencia y el cumplimiento de las reglas claras también son una forma de proteger nuestro medio ambiente y de brindar confianza a la ciudadanía y al sector productivo. Queremos que todas y todos tengan información confiable para actuar con certeza durante una visita de verificación ambiental”, señaló el secretario.

Añadió que este tipo de acciones contribuyen a brindar certeza jurídica y a evitar que falsos inspectores engañen a quienes realizan alguna actividad productiva.

“A través de estas acciones contribuimos a dar certeza jurídica y evitamos que personas que se hacen pasar por la autoridad intenten aprovecharse para engañar a quienes realizan una actividad productiva”, enfatizó.

La capacitación se llevará a cabo el viernes 31 de julio, de 10:00 a 11:30 horas, en modalidad virtual a través de la plataforma zoom.

Las personas interesadas podrán registrarse mediante el enlace disponible en las redes sociales de la Secretaría de Medio Ambiente y de la Oficina Ejecutiva del Gobierno de Nuevo León.

Esta actividad forma parte de la estrategia "Nuevo León Cumple: Todo en NLínea + Reglas Claras", impulsada por el gobierno estatal para fortalecer la cultura de la legalidad, brindar certeza jurídica y prevenir malas prácticas durante los trámites e inspecciones dirigidas a empresas.

Finalmente, el secretario general exhortó a la ciudadanía a verificar que los inspectores de la Secretaría de Medio Ambiente y de la Procuraduría Ambiental porten su credencial oficial con código QR para validar su autenticidad, además de revisar que utilicen camisa o chaleco institucional y se trasladen en vehículos oficiales.