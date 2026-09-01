Invitan a emprendedoras al Mercado Hecho en Nuevo León

El encuentro “Mujeres que Inspiran” se realizará el 19 y 20 de septiembre en la Nave Lewis de Parque Fundidora para impulsar negocios locales

Para impulsar el crecimiento de los negocios encabezados por mujeres y fortalecer la economía local, el gobierno estatal extendió la invitación a las emprendedoras neolonesas para sumarse al “Mercado Hecho en Nuevo León: Mujeres que Inspiran”.

El secretario general de gobierno, Miguel Flores Serna, informó que el encuentro se llevará a cabo los días 19 y 20 de septiembre en la Nave Lewis del Parque Fundidora, ofreciendo un espacio para la exhibición y comercialización de productos.

“Las mujeres son claves para nuestro estado, ellas no sólo lo dan todo para sacar adelante a sus familias, también participan de forma activa en la economía de Nuevo León para fortalecer y contribuir en la vida productiva”, indicó Flores.

“Sus emprendimientos son pieza clave para generar oportunidades de empleo, por eso diseñamos programas y proyectos para hacer crecer sus negocios. ‘Hecho en Nuevo León’ es una excelente oportunidad para que más personas conozcan sus productos y surjan nuevas oportunidades para comercializarlos”, agregó.

El funcionario enfatizó que este tipo de iniciativas buscan abrir nuevos canales de comercialización y generar oportunidades de empleo, respaldando el talento local mediante capacitación e infraestructura institucional.

“Mercado Hecho en Nuevo León: Mujeres que Inspiran”, explicó que va dirigido a los emprendimientos con sede en la entidad.

Las personas interesadas pueden consultar los requisitos y registrarse para tener participación al sitio hechoennuevoleon.mx.

El programa, explicó Flores, forma parte de una estrategia integral del gobierno estatal para acompañar a los emprendedores constituidos a través de capacitación continua y espacios de vinculación comercial.

¿Cómo participar?