Invitan a disfrutar partido de México en la Macroplaza

Aficionados podrán seguir la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en espacios públicos con transmisión en vivo, sedes accesibles y recomendaciones de transporte

Todo está listo para que los aficionados al futbol vivan la emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y apoyen a la Selección Mexicana durante su encuentro ante Chequia, que será transmitido en pantallas gigantes instaladas en distintos puntos del área metropolitana.

A partir de las 19:00 horas, los seguidores del balompié podrán reunirse en la Explanada de los Héroes, frente al Palacio de Gobierno, para disfrutar del encuentro en un espacio abierto y accesible para toda la ciudadanía.

Asimismo, el FIFA Fan Festival™ ubicado en el Parque Fundidora continuará con sus actividades y ofrecerá la transmisión de todos los encuentros de la jornada, incluyendo los duelos entre Brasil y Escocia, así como Suiza y Canadá.

Otra opción para disfrutar de la fiesta futbolera es el recién inaugurado anfiteatro del Parque del Agua, que cuenta con más de 4 mil butacas y un ambiente completamente familiar para que los asistentes sigan cada jugada con mayor comodidad.

Las autoridades recomendaron a los asistentes utilizar el Sistema de Transporte Metrorrey para trasladarse a cualquiera de estos espacios, con el objetivo de evitar congestionamientos viales en las zonas cercanas y facilitar el acceso a los eventos.