Invitan a descubrir la vida de Mariano Escobedo en obra teatral

La obra, protagonizada por el actor Rodrigo Murray y dirigida por Hernán Galindo, se presentará este viernes 16 y sábado 17 de enero en el Teatro de la Ciudad

En el marco de los festejos por el bicentenario del natalicio del general Mariano Escobedo, el alcalde, Andrés Mijes, presentó la producción teatral “Un General a la Sombra”, una ambiciosa puesta en escena que busca redescubrir el lado humano y el legado ético del héroe nacional.

La obra, protagonizada por el primer actor Rodrigo Murray y bajo la dirección del reconocido dramaturgo Hernán Galindo, se presentará este viernes 16 y sábado 17 de enero en el Teatro de la Ciudad de Monterrey, con acceso gratuito para el público.

Un héroe de carne y hueso

Durante la presentación realizada en el Teatro Digital Fidel Velázquez, el Alcalde Mijes destacó que esta obra no es solo un recuento de batallas, sino una fusión artística de música, danza y teatro que explora la intimidad de Escobedo.

“Esta obra pone en el centro al héroe que no quiso el poder, al hombre que aceptó el olvido antes que traicionar sus convicciones. Es una invitación a las nuevas generaciones para entender que la soberanía se defiende también con memoria”, señaló el edil.

Justicia histórica y talento de primer nivel

El autor y director, Hernán Galindo, subrayó que la pieza busca hacer justicia a un personaje que, pese a su relevancia, rechazó la silla presidencial por lealtad a sus principios. Por su parte, Rodrigo Murray compartió su entusiasmo por encarnar al General nacido en Galeana.

“Estoy convencido de que al propio Escobedo le hubiera encantado ver esta obra”, afirmó Murray, quien también reconoció el impulso del Gobierno Municipal por acercar la historia a la ciudadanía a través del arte.

Detalles de las funciones

El Municipio de Escobedo invita a la comunidad a asistir a las funciones y formar parte de las más de 200 actividades programadas por el bicentenario:

Fechas: Viernes 16 y sábado 17 de enero.

Horario: 20:00 horas.

Lugar: Teatro de la Ciudad de Monterrey.

Costo: Entrada gratuita.

¿Más información? El programa completo de actividades conmemorativas está disponible en las redes sociales oficiales del municipio.