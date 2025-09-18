Invita Waldo Fernández a participar en consulta pública del T-MEC

El senador invitó a los ciudadanos, empresarios y académicos a participar en la consulta pública sobre el T-MEC, previo a su revisión en 2026

La Secretaría de Economía inició un proceso de consulta pública para recabar opiniones y propuestas sobre el funcionamiento del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), informó Waldo Fernández, senador por Nuevo León.

Fernández, quien preside la Comisión de Seguimiento del T-MEC, comentó que esta consulta será un paso clave de cara a la revisión del acuerdo comercial prevista para julio de 2026.

De acuerdo con el senador, esta iniciativa es fundamental para que la voz de la ciudadanía, empresarios, académicos y otros sectores se integre en la postura del país antes de las negociaciones.

"El futuro del T-MEC nos importa a todos. La revisión será decisiva para definir la manera en que México continuará proyectando su desarrollo económico, cuidando los empleos y fortaleciendo su competitividad. Por eso, es fundamental que la voz de todas y todos esté presente en este proceso", afirmó el senador.

La convocatoria, publicada en el Diario Oficial de la Federación, establece que el plazo para enviar comentarios y recomendaciones será de 60 días naturales.

El senador subrayó su compromiso de mantener un diálogo constante con los diferentes sectores para asegurar que México llegue a la revisión de 2026 con un diagnóstico robusto y una postura que represente los intereses de la nación.

"Hagamos de este ejercicio democrático una herramienta para fortalecer nuestro futuro económico. ¡Participa!", señaló el legislador.

La participación está abierta a todos los interesados, quienes podrán enviar sus observaciones a través de tres canales:

Correo electrónico: consultas.tmec@economia.gob.mx

Sitio web: http://www.buzontmec.economia.gob.mx

Formato físico: Oficialía de Partes de la Secretaría de Economía, en Calle Pachuca 189, Colonia Condesa, Ciudad de México.