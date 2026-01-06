Invita Samuel García a 'Macro Rosca' con 3,500 figuras

El evento contempla la entrega de rosca y obsequios, además de una cartelera de espectáculos infantiles, con la participación del show de Los Payasónicos.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, extendió una invitación a las familias neoleonesas para celebrar la llegada de los Reyes Magos este martes en la Explanada de los Héroes, donde se llevará a cabo la 'Macro Rosca'.

Celebración busca preservar tradiciones y convivencia familiar

Durante el anuncio, el mandatario estatal señaló que la celebración tiene como objetivo preservar las tradiciones mexicanas y brindar un momento de convivencia para las niñas y niños.

La rosca gigante rodeará gran parte del espacio frente a Palacio de Gobierno. Se informó que se colocaron 3,500 figuras del 'Niño Dios' en su interior; cada menor que encuentre una recibirá un regalo.

El evento contempla la entrega de rosca y obsequios, además de una cartelera de espectáculos infantiles, con la participación del show de Los Payasónicos.

Detalles del evento en la Explanada de los Héroes