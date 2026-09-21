Invita Samuel García a alcaldes para dialogar sobre presupuesto

El gobernador de Nuevo León invitó a los 51 ediles a reuniones directas y pactó apoyo empresarial para el paquete fiscal.

Al asegurar que las cámaras empresariales accedieron a respaldarlo y a buscar consensos para la aprobación del Presupuesto 2027, el gobernador Samuel García llamó a reunión a todos los presidentes municipales bajo la condición de que no acudan intermediarios.

“Quiero que me hablen los alcaldes en lo particular y verlos, porque luego mandan un enlace o a estos jefes políticos que no tienen cargo y quieren su pedazo del pastel.” “Yo no estoy dispuesto a darle dinero a nadie que no sea autoridad, entonces, alcaldes de Nuevo León márquenme y tengamos una cita, los 51 bienvenidos a Palacio”, llamó.

Tras no precisar una fecha, dijo que se trata de una invitación abierta para cuando los presidentes municipales lo consideren, pues tiene la intención de limar asperezas durante el último tramo de su sexenio.

“Tengo a todos los alcaldes en el celular y les he dicho que cualquier tema puntual, prorrogar un convenio, ver algún proyecto, en todo estoy dispuesto a ayudarlos”, declaró, “Es mi sexto y último año el que viene, quiero trabajar con todos”.

En ese sentido, detalló que cada 15 días se estará reuniendo con las cámaras empresariales antes de enviar al Congreso el Paquete Fiscal del próximo año.

“Se les está invitando como testigos de que Nuevo León está en verde, tiene mucha holgura, y de que nos conviene a todos el Presupuesto.” “Afortunadamente las cámaras aceptaron ser convocadas, venir como testigos, y trabajar por el presupuesto de Nuevo León”, agregó, “Nos van a apoyar a que haya Presupuesto 2027”

La próxima reunión con el sector privado, reveló el mandatario estatal, será el próximo viernes 25 de septiembre a las 9:00 de la mañana.