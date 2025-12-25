Info 7 Logo
Invita Nuevo León a dar un paseo por la Macro Navidad

Por: Carlos Nava

24 Diciembre 2025, 16:19

El Gobernador Samuel García y la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, destacaron que este evento busca fortalecer el núcleo social

En vísperas de las celebraciones de Nochebuena, el Gobierno del Estado de Nuevo León extendió una invitación formal a ciudadanos y turistas para disfrutar de la Macro Navidad 2025, instalada en la Explanada de los Héroes.

El Gobernador Samuel García y la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, destacaron que este evento busca fortalecer el núcleo social a través de una convivencia sana y un ambiente festivo totalmente familiar.

IMG_1748.JPG

Atracciones gratuitas para todos

Desde su consolidación en 2022 como uno de los eventos más emblemáticos de la entidad, la Macro Navidad ofrece este año acceso gratuito a una amplia variedad de atracciones temáticas. Entre los puntos más destacados para los visitantes se encuentran:

Rueda de la fortuna, carrusel, la Villa de Santa Claus, recorrido por la estación del tren y el vistoso Túnel de Caramelos; además, habrá una nueva edición del Mercado Nuevo León, para promover la venta de productos regionales.

IMG_1725.JPG

Horarios y fechas de operación

La feria, que inició el pasado 7 de diciembre, permanecerá abierta hasta el 7 de enero de 2026. Para quienes planean asistir durante este cierre de año, los horarios son los siguientes:

Lunes a jueves de 16:00 a 21:00 horas, viernes a domingo de 16:00 a 22:00 horas, mientras que para el 24 y 31 de diciembre habrá horario especial de 10:00 a 14:00 horas.

IMG_1737.JPG

Con esta iniciativa, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de brindar espacios públicos de calidad para celebrar las fiestas de amor y paz que caracterizan la temporada decembrina.

