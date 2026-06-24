Invita NL a seguir viviendo la copa en Fan Fest y Parque del Agua

En estos sitios, los regios y visitantes nacionales y extranjeros podrán disfrutar de transmisiones de partidos, conciertos y espectáculos para toda la familia

Como parte de la fiesta mundialista, en lo que resta de la semana, el gobierno de Nuevo León ofrecerá una amplia agenda de actividades deportivas, culturales y musicales en el FIFA Fan Festival de Parque Fundidora y en el Pabellón Nuevo Parque del Agua.

En estos sitios, los regios y visitantes nacionales y extranjeros podrán disfrutar de transmisiones de partidos, conciertos y espectáculos para toda la familia.

El gobierno del estado informó que del 22 al 28 de junio, el FIFA Fan Festival Monterrey mantendrá actividades diarias con acceso gratuito, consolidándose como uno de los principales puntos de reunión para seguir la justa mundialista fuera de los estadios.

Este martes, los asistentes presencian la transmisión de los encuentros entre Panamá y Croacia, así como Colombia frente a República del Congo, además disfrutaron de presentaciones musicales a cargo de Toy Selectah y del artista surcoreano DPR IAN, quien encabezó el espectáculo nocturno.

De manera paralela, el Pabellón Nuevo Parque del Agua ofreció actividades enfocadas en la promoción cultural y artística, con presentaciones del Grupo Los de Alanís y del Ballet Folclórico Monterrey, agrupación reconocida por difundir las tradiciones dancísticas y musicales del estado y del noreste del país.

La agenda futbolística continuará durante el resto de la semana con la transmisión de encuentros de selecciones como México, Brasil, Estados Unidos, Alemania, España, Francia, Argentina y Países Bajos, entre otras.

Uno de los eventos más esperados será la presentación de Grupo Firme, programada para el jueves 25 de junio en el Fan Fest de Parque Fundidora, donde se espera una importante afluencia de aficionados y visitantes.

Las actividades musicales continuarán el sábado con la participación de Los KDT'S de Linares de Homero Guerrero Jr., mientras que el cierre de la semana estará encabezado por el cantante español Enrique Iglesias, quien ofrecerá un concierto el domingo tras la transmisión de los primeros encuentros de la fase de dieciseisavos de final.

Además del Fan Fest, el Pabellón Nuevo Parque del Agua mantendrá una cartelera permanente de actividades culturales del 11 de junio al 19 de julio, con espectáculos gratuitos de música, danza y tradiciones mexicanas dirigidos a familias, turistas y aficionados al futbol.

Las autoridades estatales destacaron que Nuevo León se ha convertido en uno de los principales escenarios de la celebración mundialista en México, al combinar la transmisión de partidos con una oferta de entretenimiento que busca atraer tanto a residentes como a visitantes nacionales y extranjeros.