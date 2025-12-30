Info 7 Logo
Invita NL a celebrar el Día de Reyes con tradicional 'Macrorosca'

Por: Vanessa Aguilar

29 Diciembre 2025, 16:11

El gobernador, Samuel García, invitó a familias del Estado a asistir al evento programado para este 6 de enero en la Macroplaza, con rosca y chocolate gratis.

Para fortalecer las tradiciones familiares, el Gobernador del Estado, Samuel García, extendió una invitación a la ciudadanía para participar en el evento de la “Macrorosca”, que se llevará a cabo el próximo 6 de enero.

La cita es en el corazón de la ciudad, la Macroplaza, donde a partir de las 17:30 horas las familias podrán reunirse para disfrutar de una de las festividades más queridas por los neoloneses.

Invitan a celebrar el Día de Reyes en la Macroplaza

“¡Arranquemos el año nuevo con la tradicional MACROROSCA! Este 6 de enero, a partir de las 5:30, dense la vuelta con toda la familia a la Macroplaza por su chocolate caliente y su pedazo de rosca. Y a quien le toque monito, se llevará una gran sorpresa. ¡Los esperamos!”, escribió el gobernador en sus redes sociales.

Evento gratuito para convivencia familiar

WhatsApp Image 2025-12-29 at 2.53.36 PM.jpeg

El evento promete ser una fiesta de convivencia comunitaria, donde los asistentes podrán disfrutar de manera gratuita una porción de la tradicional rosca de reyes, en un ambiente familiar y festivo para arrancar el ciclo 2026.

Las autoridades estatales recomendaron a los asistentes llegar puntuales y acudir bien abrigados para disfrutar plenamente de la jornada al aire libre. Con este evento, el gobierno busca fomentar la unión familiar.

