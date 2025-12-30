Invita NL a celebrar el Día de Reyes con tradicional 'Macrorosca'

El gobernador, Samuel García, invitó a familias del Estado a asistir al evento programado para este 6 de enero en la Macroplaza, con rosca y chocolate gratis.

Para fortalecer las tradiciones familiares, el Gobernador del Estado, Samuel García, extendió una invitación a la ciudadanía para participar en el evento de la “Macrorosca”, que se llevará a cabo el próximo 6 de enero.

La cita es en el corazón de la ciudad, la Macroplaza, donde a partir de las 17:30 horas las familias podrán reunirse para disfrutar de una de las festividades más queridas por los neoloneses.

Invitan a celebrar el Día de Reyes en la Macroplaza

“¡Arranquemos el año nuevo con la tradicional MACROROSCA! Este 6 de enero, a partir de las 5:30, dense la vuelta con toda la familia a la Macroplaza por su chocolate caliente y su pedazo de rosca. Y a quien le toque monito, se llevará una gran sorpresa. ¡Los esperamos!”, escribió el gobernador en sus redes sociales.

Evento gratuito para convivencia familiar

El evento promete ser una fiesta de convivencia comunitaria, donde los asistentes podrán disfrutar de manera gratuita una porción de la tradicional rosca de reyes, en un ambiente familiar y festivo para arrancar el ciclo 2026.

Las autoridades estatales recomendaron a los asistentes llegar puntuales y acudir bien abrigados para disfrutar plenamente de la jornada al aire libre. Con este evento, el gobierno busca fomentar la unión familiar.