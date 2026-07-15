Invita Miguel Flores a mujeres a participar en 'Ella Emprende'

El programa otorgará apoyos de hasta $150,000 pesos para desarrollar proyectos de capacitación dirigidos a mujeres emprendedoras

Con el objetivo de fortalecer el emprendimiento femenino y generar más oportunidades de desarrollo económico, el Gobierno de Nuevo León lanzó la convocatoria "Ella Emprende", programa que otorgará apoyos de hasta $150 mil pesos para desarrollar proyectos de capacitación dirigidos a mujeres emprendedoras.

El secretario general de Gobierno, Miguel Flores, invitó a las interesadas a participar en esta iniciativa, impulsada por la Secretaría de Economía estatal, con la que se busca fortalecer las habilidades empresariales de las mujeres y contribuir al crecimiento de sus negocios.

El funcionario estatal explicó que las propuestas serán evaluadas con base en su viabilidad, impacto social, experiencia de quienes las presenten y la calidad de la metodología planteada, con el propósito de seleccionar los proyectos que generen mayores beneficios para las mujeres de la entidad.

"En Nuevo León estamos convencidos de que cuando una mujer emprende, toda una comunidad crece. Por eso impulsamos 'Ella Emprende', que brinda herramientas para fortalecer sus capacidades, hacer crecer sus negocios y generar más oportunidades para ellas y sus familias", indicó Flores.

Aseguró que la administración estatal continuará promoviendo políticas públicas enfocadas en la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento del desarrollo económico de las mujeres.

"Seguiremos impulsando políticas públicas que promuevan la igualdad de oportunidades y fortalezcan el desarrollo económico de las mujeres, porque su talento y liderazgo son fundamentales para el crecimiento de nuestro estado", añadió.

La convocatoria está dirigida a personas con experiencia comprobable en capacitación empresarial para mujeres, quienes deberán presentar un plan de trabajo que incluya objetivos, metodología, calendario de actividades, metas e indicadores de resultados, orientados al fortalecimiento de competencias para el emprendimiento femenino.