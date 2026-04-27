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Invita Mariana a aprovechar asesorías para emprendedores

Por: David Cázares

26 Abril 2026, 17:42

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La titular del DIF recomendó a expositores y asistentes llamar al 070 para recibir orientación sobre cómo acceder a financiamientos y otros servicios gratuitos

Invita Mariana a aprovechar asesorías para emprendedores
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Al compartir su testimonio como emprendedora, Mariana Rodríguez invitó a aprovechar el ecosistema de asesorías y beneficios que ofrece la Secretaría de Economía a pequeñas y medianas empresas para detonar sus ganancias durante la Copa del Mundo.

En el segundo día del Mercado Hecho en Nuevo León, recomendó a expositores y asistentes llamar al 070 para recibir orientación sobre cómo acceder a financiamientos, certificaciones, guías y otros servicios gratuitos.

“Las y los emprendedores cuentan con un gobierno que sí los apoya, y que sobre todo los respalda", dijo la titular del DIF.

“El Mundial es una gran oportunidad de crecimiento, pero sobre todo una gran oportunidad de aprender y por eso los queremos capacitar para saber qué idiomas hay que hablar”, agregó.

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En ese sentido, agregó que la intención de la Secretaría de Economía y de toda la administración estatal es impulsar el desarrollo y formalización de todos los emprendedores.

“Todas y todos somos capaces, la capacidad es algo que no está en duda, y hay que tener las herramientas, por eso queremos acercarlas porque queremos que tengan éxito”, declaró.

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El Mercado Hecho en Nuevo León tuvo su edición mundialista en la Nave Lewis del Parque Fundidora, y contó con la presencia del gobernador Samuel García, así como de Betsabé Rocha, secretaria de Economía.

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