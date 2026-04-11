Invita INE a convocatoria para formar parte del órgano electoral

Las posiciones disponibles abarcan distintos niveles, desde jefaturas de departamento hasta vocalías, subdirecciones y espacios en delegaciones

El Instituto Nacional Electoral (INE) invitó a la ciudadanía a participar en la convocatoria del Concurso Público 2026 para el ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN).

Dicha convocatoria representa el proceso de reclutamiento más amplio realizado hasta ahora por el organismo, siendo que se busca cubrir 333 vacantes en todo el país, de las cuales 16 corresponden a Nuevo León.

Las posiciones disponibles abarcan distintos niveles, desde jefaturas de departamento hasta vocalías, subdirecciones y espacios en delegaciones que forman parte de las juntas locales y distritales.

En entrevista con Info 7, José Ángel Medina Flores, vocal secretario de la Junta Local Ejecutiva del Instituto, explicó que el SPEN es un grupo de funcionarios que fortalecen las tareas del órgano electoral e insistió en el registro que termina este domingo.

“El Servicio Profesional Electoral, pues, es el cuerpo, es el órgano de funcionarios y funcionarias del Instituto, que es la columna vertebral de las tareas, de las actividades que desarrolla el INE a lo ancho y largo del país. “La ciudadanía que está interesada en participar en este concurso que se registre ya, no nos queda mucho tiempo, a más tardar este domingo, y podamos nuevamente contar con funcionarios ya seleccionados muy capaces para el ejercicio de sus puestos”, señaló Medina Flores.

El funcionariado que integra el SPEN tiene a su cargo tareas clave dentro del sistema electoral, como la preparación de procesos comiciales, la logística operativa, así como la implementación de instrumentos de participación ciudadana.

Por ello, el ingreso a este cuerpo se realiza a través de concursos públicos de oposición, en los que las y los aspirantes deben acreditar conocimientos especializados.

Además, quienes forman parte del Servicio Profesional Electoral reciben capacitación constante y están sujetos a evaluaciones periódicas de desempeño, factores que determinan su permanencia y desarrollo dentro del organismo.

Medina Flores, reiteró que los 16 puestos que se buscan cubrir en Nuevo León son para distintas vocalías y con diferentes actividades, inclusive en el Registro Federal de Electores.

Asimismo, el vocal secretario destacó que no se trata de puestos temporales, sino que son permanentes y no para procesos electorales.

“Aquí en el estado de Nuevo León, pues tenemos vacantes en las cinco vocalías. Tenemos también vacantes de vocalías de organización electoral, también de las vocalías de Capacitación Electoral y Educación Cívica, y tenemos también vacantes en vocalías del Registro Federal de Electores, que, pues, por supuesto, son quienes coordinan todas las tareas vinculadas al trámite de la credencial para votar. “No son cargos eventuales, son puestos que se concursan para que los funcionarios que operan en ellos estén en el tiempo permanente, como lo son nuestras juntas, que no operan solo durante los procesos electorales, sino que en todo tiempo estamos trabajando”, añadió Medina Flores.

Con este tipo de convocatorias, el INE busca ampliar la participación ciudadana y atraer perfiles capacitados que contribuyan al fortalecimiento institucional, y la convocatoria estará disponible en el portal digital del instituto hasta este domingo.