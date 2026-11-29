El programa permitirá a la población recibir sus vacunas sin necesidad de descender de sus autos, en diversas unidades médicas de Nuevo León, este fin de semana

Con el objetivo de fortalecer la protección de la población contra enfermedades prevenibles, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) habilitará este fin de semana módulos de vacunación en modalidad drive thru en diversas unidades médicas de Nuevo León.

La jornada se llevará a cabo en un horario de 8:00 a 20:00 horas, permitiendo a la población recibir sus vacunas sin necesidad de descender de sus vehículos, lo que agiliza el proceso y facilita el acceso a los servicios de inmunización.

Durante la estrategia se aplicarán dosis contra Influenza estacional, Covid-19, neumococo y Virus Sincitial Respiratorio (VSR), además de vacunas correspondientes al Esquema Básico de Vacunación, dirigidas a niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, según la edad y condición de cada persona.

El IMSS exhortó a la población a acudir a la unidad médica participante más cercana para completar o actualizar sus esquemas de vacunación, ya que la inmunización sigue siendo una de las medidas más efectivas para prevenir enfermedades, complicaciones y hospitalizaciones.

Las autoridades de salud destacaron que estas jornadas buscan ampliar la cobertura de vacunación y acercar los servicios preventivos a la comunidad, especialmente durante la temporada en la que incrementan las enfermedades respiratorias.

Se recomienda a los asistentes presentar su Cartilla Nacional de Salud para facilitar el registro y seguimiento de las vacunas aplicadas.

Módulos de vacunación drive thru

Sábado 28 de noviembre

UMF 19, Apodaca

UMF 30, Guadalupe

UMF 35, Monterrey

UMF 36, Monterrey

UMF 43, Escobedo

Domingo 29 de noviembre

UMF 7, San Pedro

HGSZ 11, Montemorelos

HGSZ 12, Linares

UMF 20, Juárez