Invita HU a jornada gratuita de revisión de lunares

Esta jornada será una oportunidad para que la comunidad acceda a una revisión profesional, sin costo en las instalaciones de los Servicios de Dermatología.

¿Usted o algún familiar tienen lunares en su cuerpo y sospecha que algo anda mal?

Ésta es la oportunidad que tiene para ser examinado por especialistas y sin costo alguno.

El Servicio de Dermatología de la Facultad de Medicina y el Hospital Universitario "Dr. José Eleuterio González” invitan a la población a participar en una jornada de revisión gratuita de lunares este próximo domingo 30 de agosto, en el marco del Día de Detección y Prevención del Cáncer de Piel.

La cita es de 9:00 a 13:00 horas, en las instalaciones de los Servicios de Dermatología del Hospital.

Ahí, especialistas lo valorarán y de ser necesario lo canalizarán para dar seguimiento oportuno.

El jefe de los Servicios de Dermatología, el doctor Jorge Ocampo Candiani, y el médico y profesor Adrián Cuéllar Barbosa explicaron que el cáncer de piel es uno de los más frecuentes en el mundo: cada año se detectan 1.5 millones de casos nuevos de piel no melanoma.

En conferencia de prensa, detallaron que el melanoma, su forma más agresiva, causa más de 55 mil muertes anuales.

Sin embargo, Ocampo Candiani aclaró que la buena noticia es que el 90 por ciento de los casos de cáncer de piel son curables si se diagnostican a tiempo.

Aseguró que la revisión de la piel en busca de lesiones sospechosas es una herramienta fundamental en la prevención.

El especialista explicó que el método "ABCDE" ayuda a identificar lunares que podrían ser signos de melanoma.

A-Asimetría: una mitad del lunar no es igual a la otra.

B-Bordes: irregulares, dentados o mal definidos.

C-Color: variaciones de tono, desde café claro hasta negro.

D-Diámetro: mayor de 6 mm.

E-Evolución: cualquier cambio reciente en tamaño, forma, color o grosor.

El doctor Ocampo Candiani afirmó que el cáncer de piel puede prevenirse con acciones simples, pero efectivas.

Una de ellas es evitar la exposición solar directa entre las 10:00 y las 16:00 horas.

Además, a diario hay que usar protector solar y vestir ropa protectora.

Muy importante es acudir con el dermatólogo ante cualquier cambio en la piel.

Así que esta jornada será una oportunidad para que la comunidad acceda a una revisión profesional, sin costo.

Participarán médicos especialistas comprometidos con la detección temprana, el diagnóstico oportuno y la educación en salud dermatológica.

"La salud también se refleja en la piel, no faltes”, dijo.

Ésta es la jornada número 19. Se prevé que asistan unas 2 mil personas y que se detecten cerca de 100 casos de cáncer de piel.