Invita Guadalupe a salvar vidas a través de la donación de sangre

El alcalde Héctor García, anunció la realización de una nueva edición de la campaña de donación altruista de sangre “Grandes de Corazón” el jueves 23 de julio

Con el objetivo de contribuir a la salud colectiva y salvar vidas, el Gobierno Municipal de Guadalupe, encabezado por el alcalde Héctor García, anunció la realización de una nueva edición de la campaña de donación altruista de sangre “Grandes de Corazón”, la cual se llevará a cabo este jueves 23 de julio.

De acuerdo con la Secretaría de Salud municipal, la jornada se desarrollará en las instalaciones del Centro Polivalente del DIF Tres Caminos, ubicado sobre la avenida De la Primavera, a la altura de la avenida Los Lirios. El personal médico estará recibiendo a las y los voluntarios en un horario de 9:30 a 13:00 horas.

Las autoridades recordaron que un proceso de donación toma apenas unos pocos minutos y posee un impacto significativo en el sistema de salud pública, ya que un solo donante puede salvar hasta tres vidas. El material recolectado se destina a la atención de cirugías mayores, emergencias por accidentes y diversos tratamientos médicos.

Requisitos para ser donador:

Para participar en la jornada, la Secretaría de Salud municipal de Guadalupe solicita a las y los interesados cumplir con los siguientes puntos:

Edad: Tener entre 18 y 65 años.

Documentación: Presentar una identificación oficial vigente con fotografía.

Peso: Contar con un peso mínimo de 52 kilogramos.

Salud general: Acudir descansado, bien hidratado y libre de síntomas de infección (como gripa, fiebre, tos, dolor de cabeza o diarrea).

Restricción de procedimientos: No haberse realizado tatuajes, microblading, perforaciones, aplicación de bótox ni acupuntura en los últimos 12 meses.

Tratamientos y procedimientos médicos: No haber tomado antibióticos en los últimos 7 días, ni haber tenido cirugías mayores, partos o cesáreas en los últimos 6 meses.

Otras condiciones: En el caso de las mujeres, no estar embarazada ni en periodo de lactancia. Asimismo, no contar con antecedentes de VIH/SIDA, infartos, arritmias o enfermedad de Chagas.

Se invita a la ciudadanía a sumarse a esta causa solidaria y acudir con puntualidad dentro del horario establecido.