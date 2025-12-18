Invita gobierno de Juárez a aprovechar descuentos en el predial

Esta iniciativa forma parte de una estrategia para apoyar la economía de las familias, permitiendo que los contribuyentes con adeudos se pongan al corriente

El gobierno municipal de Juárez, encabezado por el alcalde Félix Arratia, lanzó un llamado a la ciudadanía para aprovechar los últimos días del programa de descuentos en el impuesto predial, el cual ofrece hasta un 30% de rebaja y concluirá de manera definitiva este próximo sábado 20 de diciembre.

Esta iniciativa forma parte de una estrategia integral para apoyar la economía de las familias juarenses, permitiendo que los contribuyentes con adeudos se pongan al corriente y comiencen el año 2026 sin pendientes fiscales. Asimismo, lo recaudado se destinará a fortalecer las finanzas públicas para continuar con el desarrollo de obras y servicios en el municipio.

Opciones de pago y horarios

Para facilitar el trámite, el municipio mantiene habilitadas seis sedes de recaudación que operan de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 17:00 horas en las siguientes sedes:

Presidencia Municipal: Gral. Ignacio Zaragoza 112, Col. Centro.

Delegación Coahuila: Piedras Negras 141-S, Col. Coahuila.

San Roque: Eloy Cavazos 101 Pte., Valle de Juárez.

Espacio de Unidad Los Puertos: Cruce de Av. del Río y Bahía Central.

Paseo Juárez: Carretera a Reynosa 1800, Villa Juárez.

Mesa de Hacienda (Tránsito): Camino a la Paz s/n, frente al Panteón Municipal.

Además, se encuentra disponible el pago en línea las 24 horas a través del portal oficial juarez-nl.gob.mx.

Atención especial de cierre

El sábado 20 de diciembre, último día de la campaña, se brindará atención extraordinaria en un horario de 8:00 a 15:00 horas, únicamente en tres módulos: Presidencia Municipal, Paseo Juárez y San Roque.

Cabe recordar que, como parte de los incentivos de este año para fomentar la cultura contributiva, el municipio realizó recientemente la rifa de un automóvil último modelo, el cual ya fue entregado a una ciudadana que realizó su pago puntualmente.

Con estas acciones, el alcalde Félix Arratia refrenda su compromiso de trabajar por una mejor ciudad, exhortando a quienes aún no han acudido a no dejar pasar esta última oportunidad de ahorro.