Invita Farah a la campaña el 'Kilómetro del Juguete' en San Pedro

Con el objetivo de llevar alegría e ilusión a los niños y niñas de las colonias más vulnerables durante la temporada navideña, San Pedro y el DIF municipal invitaron a la población a sumarse al “Kilómetro del Juguete”.

La meta de este año es recolectar más de 2,000 juguetes que serán distribuidos en diciembre entre los habitantes de las 18 colonias vulnerables del municipio.

El alcalde Mauricio Farah Giacomán explicó que la campaña, organizada por el DIF San Pedro, tendrá su evento principal este 22 de noviembre en Calzada del Valle. La recolección se mantendrá activa hasta el 30 de noviembre.

El alcalde sampetrino confía en que se superará la meta de los 2,000 juguetes, destacando el espíritu de ayuda que caracteriza a los sampetrinos.

“Este tipo de acciones son las que nos refuerzan y remarcan el lema que hemos tenido desde hace más de 35 años, que es el Un solo San Pedro... El poder hacer feliz a un niño que no tiene las mismas posibilidades que muchos de nosotros quizás las tenemos, pues creo que es algo, pues de mucha satisfacción”, detalló el edil.

El alcalde agradeció la suma de esfuerzos de diversas instituciones que se unieron a la causa, una iniciativa que data de hace 27 años.

Los donativos pueden ser entregados dos puntos principales que son los centros DIF y todos los domingos en San Pedro de Pinra, según indicó la presidenta del DIF San Pedro, Elisa Cruz.

También enfatizó la importancia de la solidaridad en esta temporada navideña.

"El que nosotros lo vayamos a hacer a niños que no tienen las mismas oportunidades que nosotros, y el poderles brindar esa ilusión y esa como esperanza, sentimientos que son propios de la Navidad, es muy importante. Creo que como comunidad debemos de todos unirnos, y nos hace definitivamente un San Pedro mucho más empático, mucho más solidario.”

Al evento de lanzamiento asistieron también la directora del DIF San Pedro, Claudette Treviño; la encargada del despacho de la Secretaría de Desarrollo Social y Calidad de Vida, Jazmín Moreno; el presidente del Club Rotario Sierra Madre, Miguel Ángel Garza Valle; y el Coordinador del programa Vive del Tec Milenio, Omar Treviño Estrada.