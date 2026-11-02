Invita el Congreso a altar por Día de Muertos en Nuevo León

El Poder Legislativo rendirá homenaje al exgobernador Jorge Treviño Martínez el 3 de noviembre de 2026 en un evento público y gratuito.

El Congreso del Estado de Nuevo León invita a toda la ciudadanía a celebrar el Día de Muertos el 3 de noviembre de 2026, en un evento público y gratuito que busca preservar las tradiciones mexicanas y fortalecer los vínculos con nuestras raíces culturales. A partir de las 9:30 horas en el vestíbulo del Poder Legislativo, se desarrollará un programa que conjuga el homenaje histórico, el arte prehispánico y la convivencia familiar.

Homenaje al exgobernador Jorge Treviño Martínez

El acto central de la conmemoración será la instalación del tradicional altar de muertos. Este año, el Comité de Archivo y Biblioteca, presidido por la diputada local Elsa Escobedo Vázquez, determinó dedicar la ofrenda a honrar la memoria del exgobernador Jorge Treviño Martínez, quien estuvo al frente de la administración estatal durante el periodo 1985-1991 y falleció el pasado 29 de mayo a los 90 años de edad.

Música e historia con instrumentos prehispánicos

Como parte de las actividades, el reconocido músico mexicano Gonzalo Ceja ofrecerá un concierto didáctico temático. Durante su presentación, el artista utilizará réplicas de instrumentos musicales antiguos para fusionar la melodía con la narrativa histórica. El objetivo de este concierto es compartir con los asistentes los significados, la simbología y la profunda riqueza cultural que rodea a la festividad del Día de Muertos.

La diputada Elsa Escobedo Vázquez destacó la relevancia de impulsar este tipo de actividades en el Congreso, señalando que contribuyen a acercar a los ciudadanos a las expresiones que forman parte de la historia y la identidad nacional.

Detalles del evento