Invita CONARTE a exposición fotográfica de Chuma Montemayor

La muestra puede visitarse de martes a jueves, de 10:00 a 18:00 horas, y de viernes a domingo, de 10:00 a 19:00 horas, hasta febrero de 2027

El Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) lanzó una invitación a la ciudadania para visitar la nueva exposición “Esperando el impacto”.

Esta nueva muestra del artista Chuma Montemayor explora la incertidumbre frente al futuro y la relación entre la memoria y las experiencias humanas.

La exhibición se encuentra en la Sala de Proyectos de la Fototeca Nuevo León, ubicada en la planta baja de la Nave I del Centro de las Artes, dentro del Parque Fundidora, en Monterrey.

La entrada es gratuita y permanecerá disponible hasta febrero de 2027.

De acuerdo con CONARTE, “Esperando el impacto” aborda el instante previo a un acontecimiento, cuando el tiempo parece detenerse ante la imposibilidad de conocer lo que sucederá. A través de imágenes y recursos visuales, plantea una reflexión sobre la memoria, la anticipación y las experiencias que influyen en la manera de imaginar el futuro.

La apertura de la exposición también marca el primer aniversario de la Sala de Proyectos de la Fototeca Nuevo León, espacio dedicado a impulsar la experimentación artística y la difusión del trabajo de creadores de la entidad.

La muestra puede visitarse de martes a jueves, de 10:00 a 18:00 horas, y de viernes a domingo, de 10:00 a 19:00 horas. El acceso es gratuito para el público en general.

Chuma Montemayor, originario de Ciudad Victoria, Tamaulipas, y radicado en Monterrey, desarrolla una propuesta artística centrada en la identidad, la percepción y las consecuencias de la violencia en la experiencia individual y colectiva. Su trabajo incorpora archivos familiares, imágenes anónimas y elementos documentales, además de técnicas como el desenfoque y la fragmentación fotográfica.