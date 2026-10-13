Invierten 53 MDP en microcréditos para comercios en Monterrey

La estrategia ha beneficiado a más de 3 mil familias con préstamos a tasa cero; la próxima entrega será el 22 de octubre de 2026.

El Gobierno de Monterrey puso en marcha la colocación de placas distintivas en los establecimientos comerciales que han sido financiados a través del programa “Microcréditos, Emprende y Resuelve”. Esta estrategia municipal busca visibilizar a los negocios que, con apoyo público, contribuyen activamente al desarrollo económico de la capital regiomontana.

El alcalde Adrián de la Garza Santos encabezó el inicio de esta entrega de distintivos durante un recorrido de supervisión por diversos locales comerciales. Estuvo acompañado por su esposa, Gaby Oyervides, presidenta del DIF de Monterrey; la secretaria de Desarrollo Económico, Ximena Tamariz; la directora del DIF municipal, Ivonne Álvarez; y la diputada local Lorena de la Garza.

Tamariz detalló que la estrategia ha logrado una inversión acumulada de 53 millones 87 mil 796 pesos, beneficiando directamente a 3 mil 910 familias regiomontanas a través de la entrega de 713 créditos individuales y 369 apoyos grupales. Las autoridades municipales destacaron la alta responsabilidad financiera de los participantes, ya que el esquema registra un cumplimiento de pago del 97.22 por ciento, lo que garantiza la viabilidad y continuidad del fondo.

El programa opera bajo dos modalidades de financiamiento, ambas con una tasa de interés del cero por ciento:

Microcrédito comunal: Diseñado exclusivamente para grupos de mujeres con negocios activos, otorgando montos de hasta 80 mil pesos con un plazo de liquidación de 16 semanas.

Diseñado exclusivamente para grupos de mujeres con negocios activos, otorgando montos de hasta 80 mil pesos con un plazo de liquidación de 16 semanas. Microcrédito individual: Dirigido a mujeres y hombres de entre 21 y 75 años que operen negocios formales, ofreciendo hasta 70 mil pesos con un plazo de pago de 12 meses.

Más allá del beneficio económico, los emprendedores inscritos reciben un esquema integral de acompañamiento que incluye capacitación empresarial, asesoría legal y orientación psicológica, herramientas orientadas a garantizar la permanencia de los proyectos productivos en el mercado formal.

La Secretaría de Desarrollo Económico de Monterrey anunció que la próxima entrega de apoyos está programada para el 22 de octubre de 2026.