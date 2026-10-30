Invierten 15 millones de pesos en parques en Monterrey

Autoridades entregaron la rehabilitación del Parque Neptuno e iniciaron las obras de remodelación en el Parque Constelaciones.

Con una inversión global de 15 millones 31 mil 179 pesos, el Gobierno de Monterrey concretó la entrega de la rehabilitación del Parque Neptuno y dio el banderazo de salida a las obras del Parque Constelaciones, ambos espacios públicos ubicados en la colonia Contry, al sur de la ciudad.

El alcalde Adrián de la Garza Santos encabezó el evento donde inauguró formalmente el Parque Neptuno, un proyecto ejecutado bajo el esquema de Presupuesto Participativo con un costo de 8 millones 29 mil 226 pesos. De manera simultánea, el edil puso en marcha los trabajos en el Parque Constelaciones, donde se destinarán 7 millones 1 mil 952 pesos.

Acompañado por los secretarios Rafael Ramos (Participación Ciudadana) y Nazario Pineda (Obras Públicas), el presidente municipal destacó el valor de la organización vecinal para trazar el rumbo de las obras públicas prioritarias.

"Es un ejemplo para que todas las colonias sigan organizándose. A nosotros, como autoridad, nos ayuda enormemente, porque ustedes nos dan el mapa, la brújula del rumbo: qué es lo que quieren los vecinos, y no una imposición del Gobierno", manifestó.

Parque Neptuno: Una realidad para la comunidad

El secretario de Obras Públicas, Nazario Pineda, detalló que la intervención de este espacio abarcó la modernización de su infraestructura deportiva y peatonal a través de:

Conectividad y accesibilidad: Rehabilitación de 680 metros cuadrados de andadores con adocreto, 730 metros cuadrados de vitapista de carpeta asfáltica y 100 metros cuadrados de rampas de accesibilidad universal.

Equipamiento y deporte: Habilitación de dos áreas de ejercicio con seis ejercitadores, una mesa de ping pong, una mesa de ajedrez y la renovación de bancas.

Entorno y servicios: Instalación de 27 luminarias de tres brazos para garantizar su uso nocturno, nueve botes de basura y tótems informativos.

Parque Constelaciones: Arrancan los trabajos

Posteriormente, las autoridades se trasladaron al cruce de la Avenida Eugenio Garza Sada y la calle Constelaciones para dar inicio a la segunda obra, la cual incluirá:

Mejora integral de andadores peatonales y construcción de 110 metros cuadrados de rampas de acceso.

Colocación de 250 metros lineales de guarnición perimetral y bolardos de protección para el peatón.

Reinstalación de un parabús, colocación de bancas metálicas y la restauración completa de la fuente principal, la cual contará con un acabado de cantera.

Modernización del sistema de alumbrado con 20 luminarias de tres brazos y dos proyectores de alta potencia.

En el corte de listón y arranque de obras también estuvieron presentes Wendy Cordero, jefa de Gabinete; Marcelo Segovia, secretario de Administración; y Nancy Villarreal, directora de Participación Ciudadana, junto a las familias beneficiadas del sector.