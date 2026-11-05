Invierte Nuevo León $2,000 millones de pesos en escuelas

Samuel García informó que este año invirtieron $1,000 millones de pesos en la edificación de planteles y otros $1,000 millones en su rehabilitación

Para seguir incrementando la infraestructura educativa y ofrecer mejores oportunidades a la niñez, el gobierno de Nuevo León impulsa mayor inversión en la construcción y mantenimiento de escuelas de calidad, y sigue ocupando el primer lugar en educación a nivel nacional.

El gobernador Samuel García informó que en este año se invierten $1,000 millones de pesos en la edificación de planteles escolares y otros $1,000 millones de pesos en su conservación y rehabilitación.

Este miércoles, en el municipio de Juárez, el mandatario estatal entregó una primaria de nueva creación en el Fraccionamiento Villa de Palmanova, Segundo Sector.

Estamos abriendo una escuela por semana. "Son (por año) 50 escuelas, una por semana", dijo. "Yo prometí en enero 500 canchas, ¿y saben cuántas llevamos? 653 canchas", resaltó.

Como parte del programa de apoyo a la comunidad escolar, García Sepúlveda entregó kits de uniformes, tenis y mochilas con útiles a estudiantes de ese plantel, y de modo simbólico a alumnos del kínder “Sor Juana Inés de la Cruz”, de la secundaria técnica 97 “Alfonso García Robles” y del Centro de Atención Múltiple (CAM) “Amelia González".

García Sepúlveda estuvo acompañado del secretario de Educación, Juan Paura; de la alcaldesa, Mónica Oyervides; y del director general del Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva (Icifed), Luis Fernando Domínguez.

"Nuevo León es primer lugar en educación, queremos darles lo mejor en educación; en lugar de ir cuatro horas a clases, en Nuevo León vamos de seis a ocho", sostuvo.

La alcaldesa de Juárez agradeció el apoyo estatal otorgado a su municipio.

"Estoy muy feliz y muy orgullosa de poder pertenecer también a un gran equipo, como lo es el equipo de nuestro gobernador, el equipo del gobierno del Estado, porque no saben el orgullo que me deja saber que estamos dentro de un estado que, como nunca, le ha apostado a la educación", aseveró la alcaldesa Mónica Oyervides.

García Sepúlveda aprovechó para destacar la estrategia estatal de seguridad y elogió los resultados de Juárez.

"Estamos haciendo toda una estrategia para que Fuerza Civil y los municipios cada vez tengan más policías, más helicópteros, más Black Mambas y quiero decirles que en Juárez, en lo que va Moni de alcaldesa, se han reducido 86 por ciento los delitos", afirmó.

El secretario de Educación agradeció el apoyo del gobierno federal para edificar planteles.

Para nosotros es muy representativo, como formadores de nuestros niños y nuestras niñas, recibir escuelas de esta categoría. "Aprovecho también para agradecerle a Luis Fernando por todo ese apoyo que nos ha dado desde el Icifed", sostuvo Paura.

En el evento, el gobernador entregó una cancha deportiva y la estrenó jugando un partido de futbol con los alumnos.