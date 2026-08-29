Invierte NL $2,000 mdp en remodelar y construir escuelas

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, informó que la mitad del presupuesto se destina al mantenimiento y el resto a nuevas obras.

El gobernador Samuel García informó que se hizo una inversión de $2,000 millones de pesos en infraestructura educativa: la mitad de esos recursos se aplicó en remodelar y dar mantenimiento a escuelas que ya quedaron listas para este regreso a clases y la otra mitad es para construir nuevos planteles y terminarlos a más tardar en diciembre.

"En estos cuatro años hemos hecho una inversión histórica de más de 600 aulas. Somos primer lugar en educación, somos el único estado que tiene mil 500 escuelas de tiempo completo", aseguró. "Por eso el siguiente ciclo va a empezar al cien, sin detalles. Visitamos más de mil 200 escuelas con censo, por eso podemos garantizar que el lunes todos pueden regresar a clases como Dios manda", expresó.

El mandatario estatal supervisó las obras de construcción de la Escuela Secundaria Valle del Norte, en el municipio de Salinas Victoria.

La inversión en ese plantel es de 50 millones de pesos, y tendrá mil 253 metros cuadrados de construcción, con aulas didácticas, talleres de computación, sala de juntas, áreas de dirección para ambos turnos, techumbre metálica, bebederos, subestación eléctrica, bodega y una cancha deportiva.

García Sepúlveda dijo que antes de que termine este año se inaugurarán 42 nuevas escuelas de preescolar, primaria y secundaria, además de planteles de educación media superior.

"En estos cuatro años hemos hecho una inversión histórica de más de 600 aulas. Somos primer lugar en educación, somos el único Estado que tiene escuelas de tiempo completo", aseguró. "En este año invertimos $1,000 millones de pesos para remodelar, por eso el siguiente ciclo va a empezar al cien sin detalles. Éste es un ejemplo de los edificios que vamos a construir con otros $1,000 millones de pesos que se invirtieron en ICIFED (el Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León), estamos hablando de escuelas de primer mundo, varios jardines de niños preescolares en todo el Estado", detalló. "De aquí a diciembre vamos a inaugurar 42 nuevas escuelas. No hay ningún estado de la República, ni la Ciudad de México, que vaya a entregar una escuela por semana", destacó.

El gobernador reafirmó su objetivo de avanzar hacia una educación pública gratuita en todos los niveles, incluyendo la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Adelantó que este año no habrá examen de admisión para las preparatorias de la UANL, y se trabaja en un esquema para eliminar gradualmente las cuotas y ampliar las becas.

El gobernador estuvo acompañado de legisladores, entre ellos José Luis Garza Garza y Baltazar Martínez, quienes elogiaron su labor.

"Que siga el gobernador otros años, legalmente es muy complicado, pero el resultado que se ha dado ahorita, en más de 40 años no se había dado", declaró Garza. "Yo fui alcalde; a lo mucho (en anteriores gobiernos) nos daban un aula móvil en mal estado. Te felicito por esta calidad de escuelas que estás haciendo, más de 600 aulas nuevas, 40 nuevos planteles", expuso Martínez.

En el recorrido estuvo la secretaria del Ayuntamiento de Salinas Victoria, Luisa Magdalena Ortega.