Invierno con sabor a verano, NL espera semana de calor intenso

Los regios podrán guardar los abrigos, al menos por unos días. Después de una racha de bajas temperaturas provocadas por sistemas invernales, Nuevo León se prepara para un cambio drástico en el termómetro, con tardes que se tornarán calurosas y cielos mayormente despejados.

¿Por qué aumentará la temperatura en Nuevo León?

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, esta semana se caracterizará por un ambiente estable en la región, debido a la ausencia de sistemas frontales activos que puedan refrescar el ambiente.

Las condiciones generales para los próximos días se mantendrán constantes, destacando un contraste marcado entre las mañanas frescas y las tardes calurosas.

Temperaturas previstas para los próximos días

Temperaturas máximas: Oscilarán entre los 27 °C y 31 °C, alcanzando su punto máximo a mitad de semana.

Temperaturas mínimas: Se mantendrán en un rango de 13 °C a 15 °C, proporcionando mañanas agradables.

Predominará el cielo parcialmente nublado a soleado, lo que aumentará la sensación térmica.

Además, se esperan rachas de viento de ligero a moderado, sin riesgo de ráfagas severas.

Protección Civil emite recomendaciones por calor repentino

Ante este incremento repentino en la temperatura, Protección Civil de Nuevo León exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones para evitar golpes de calor o deshidratación, especialmente tras haber pasado por días de frío intenso.

Cambio de clima será temporal

Este "respiro" del invierno parece ser una tregua temporal, por lo que se recomienda no descuidar la salud ante los cambios bruscos de temperatura típicos de la región.