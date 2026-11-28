El titular de Fuerza Civil, Gerardo Escanilla, explicó que la paraestatal deberá presentar la denuncia correspondiente al tratarse de instalaciones federales.

La Fiscalía General de la República será la encargada de investigar la explosión registrada en instalaciones de Petróleos Mexicanos en Cadereyta.

Así lo informó el titular de Fuerza Civil, Gerardo Escamilla, sobre los avances de las investigaciones y la posibilidad de que el incidente estuviera relacionado con el robo de combustible.

“Las autoridades de Protección Civil se encuentran en la zona acordonando, realizando las actividades principales, que es garantizar que se mantenga la seguridad de las personas y de las áreas aledañas”, informaron.

Asimismo, explicaron que Pemex deberá presentar la denuncia ante la Fiscalía General de la República, debido a que se trata de instalaciones federales.

“Se está trabajando de manera coordinada con la refinería para que después ellos presenten la denuncia correspondiente”, explicó.

Hasta el momento, no se confirmó que la explosión estuviera relacionada con el robo de combustible.

Descartan afectación al medio ambiente

El secretario de Medio Ambiente del gobierno de Nuevo León, Raúl Lozano, dijo que la autoridad estatal espera que Petróleos Mexicanos y la Fiscalía General de la República rindan un informe sobre las causas del incendio en un ducto en Cadereyta.

Aseguró que tras el reporte de la fuga de combustible, que a su vez ocasionó el incendio en el ejido Las Palomitas, Protección Civil estatal estuvo trabajando coordinadamente con Bomberos Nuevo León.

El funcionario estatal habló esta mañana, en la conferencia "Nuevo León Informa”.

Cuestionado sobre si se trató de huachicol o robo de combustible, aclaró que el tema corresponde a la paraestatal y a la autoridad investigadora.

Descartó que el siniestro haya afectado al medio ambiente.

"Estuvimos atentos las estaciones de monitoreo, no hubo afectaciones en el medio ambiente”, afirmó.

Con información de Olivia Martínez