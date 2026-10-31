Investigará Estado la salida médica de José 'N'

El titular de Seguridad, Gerardo Escamilla, confirmó que no se informó correctamente sobre el traslado del empresario, por lo que se inició una investigación

La salida médica de José "N", propietario de Proyectos 9, del Penal de Apodaca al Hospital Universitario será investigada por la Agencia de Administración Penitenciaria, luego de que se reconociera un desfase en la notificación correspondiente al Poder Judicial de Nuevo León.

El secretario de Seguridad estatal, Gerardo Escamilla Vargas, confirmó que no se informó correctamente sobre el traslado del empresario, por lo que se inició una investigación para determinar las responsabilidades de quienes participaron en el procedimiento.

“Primero, es importante mencionar que no se informó en tiempo y forma respecto al traslado de esta persona. Segundo, que la autoridad de la Agencia de Administración Penitenciaria inició de manera inmediata una investigación interna”, explicó.

Escamilla Vargas señaló que el traslado respondió a la necesidad de que Lobatón recibiera atención médica, destacando el respeto a los derechos humanos como persona privada de la libertad, y reiteró que durante todo momento permaneció bajo custodia penitenciaria.

“Hubo un desfase, lo quiero mencionar como tal; sin embargo, la persona, horas después de esta situación médica, fue nuevamente internada y siempre estuvo bajo la custodia de la Agencia de Administración Penitenciaria”, aseguró.

El funcionario indicó que serán respetuosos de las determinaciones de las autoridades y de las investigaciones para deslindar responsabilidades.

Por su parte, el Poder Judicial informó que impuso una multa administrativa de 100 mil pesos al responsable por no notificar al juez sobre el traslado médico.

José "N" permanece recluido en el Cereso de Apodaca y recientemente sumó una quinta vinculación a proceso, relacionada con el desarrollo inmobiliario Plaza Las Palmas, en San Pedro Garza García.