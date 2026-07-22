Investigan vehículo con antecedentes delictivos en Mitras Norte

Autoridades realizaron una revisión a un vehículo en la colonia Mitras Norte; hasta el momento no se ha confirmado que la unidad tenga reporte de robo vigente

Un vehículo Nissan March color blanco fue revisado por autoridades durante la tarde de este martes en la zona de avenida Ruiz Cortines y Ciudad Limón, en la colonia Mitras Norte, en Monterrey, luego de que trascendiera su posible relación con un hecho delictivo.

De acuerdo con información confirmada por autoridades, tras la inspección se detectó que la unidad cuenta con antecedentes relacionados con hechos delictivos, por lo que se realizaron las diligencias correspondientes.

Sin embargo, hasta el momento no se ha informado que el automóvil tenga un reporte de robo vigente, por lo que continúan las investigaciones para determinar su posible participación en algún ilícito.

En el lugar se contó con la presencia de la Policía de Monterrey, quienes realizaron la revisión del vehículo y recabaron información para integrarla a la investigación.

La intervención ocurrió sobre una de las vialidades principales de la zona norte de Monterrey, donde inicialmente trascendió la posible relación del automóvil con un robo de vehículo.

Las autoridades mantienen abiertas las indagatorias y serán las encargadas de determinar la situación legal de la unidad, así como cualquier posible responsabilidad relacionada con los hechos.