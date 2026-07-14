Investigan si mujer hallada sin vida en Apodaca era desaparecida

Asimismo, de forma preliminar, se informó que elementos de Fuerza Civil habrían detenido a un hombre presuntamente relacionado con el caso.

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Una mujer fue localizada sin vida al interior de un domicilio ubicado sobre la calle Dalia, en la colonia Arbolada Primer Sector, en el municipio de Apodaca, lo que generó una intensa movilización de corporaciones de seguridad y de la Agencia Estatal de Investigaciones.

Los hechos fueron reportados durante este domingo, luego de que familiares de la víctima lograran ubicar el inmueble mediante la geolocalización de dispositivos móviles. Tras solicitar el apoyo de las autoridades, policías ingresaron a la vivienda.

Al interior del domicilio fue encontrado el cuerpo de una mujer, quien ya no presentaba signos vitales.

De manera extraoficial, trascendió que la víctima podría tratarse de Mónica, quien había sido reportada como desaparecida luego de ser vista por última vez en la colonia Reforma. Sin embargo, hasta el momento la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León no ha confirmado oficialmente su identidad.

Asimismo, de forma preliminar, se informó que elementos de Fuerza Civil habrían detenido a un hombre presuntamente relacionado con el caso. No obstante, las autoridades tampoco han confirmado oficialmente la captura ni el grado de participación del sospechoso.

La vivienda permanece resguardada sobre la calle Dalia mientras personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, en coordinación con agentes ministeriales, lleva a cabo el procesamiento de la escena y el levantamiento de evidencias para integrar la carpeta de investigación.

Será la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León la que determine la identidad de la víctima, las causas de su muerte y las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, además de definir la posible responsabilidad del detenido.