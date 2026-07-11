Investigan robo con violencia a familia en vivienda de Apodaca

El atraco se registró en un domicilio de la colonia Valle del Salduero, sitio al que se movilizaron policías ministeriales para iniciar las indagatorias

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Autoridades investigan un robo con violencia registrado en una vivienda del municipio de Apodaca, donde cuatro hombres armados irrumpieron en el domicilio y amagaron a una familia para apoderarse de dinero en efectivo y objetos de valor.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Santander y Pamplona, en la colonia Valle del Salduero.

Hombres armados someten a una familia durante el atraco

De acuerdo con los primeros informes, los presuntos delincuentes ingresaron por la entrada principal tras forzar el candado con una herramienta.

Al interior de la vivienda se encontraban el padre de familia, de 37 años, su esposa y su hija.

El hombre fue amagado con un arma de fuego y golpeado por los asaltantes, por lo que sufrió diversas lesiones.

Paramédicos lo valoraron en el lugar, sin embargo, decidió no ser trasladado a un hospital al reportarse estable.

Investigan si el robo fue planeado

Durante el atraco, los responsables localizaron una caja fuerte de donde sustrajeron 200 dólares, 50 mil pesos en efectivo y diversas piezas de joyería.

Agentes ministeriales y personal de Servicios Periciales realizaron el levantamiento de indicios y recabaron entrevistas con vecinos y los afectados para integrar la carpeta de investigación.

De manera preliminar, trascendió que el robo fue cometido durante el cambio de turno de los policías, por lo que no se descarta que haya sido planeado con anticipación.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas y las investigaciones continúan.