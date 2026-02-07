Investigan robo a agencia de autos en la Carretera Nacional

Los atracadores se habrían llevado dinero que había en una de las oficinas de la agencia, además de otros artículos de valor

La Policía Ministerial investiga el robo cometido durante la madrugada en una agencia de automóviles ubicada en la Carretera Nacional.

Los hechos fueron descubiertos por los primeros empleados que llegaron a laborar alrededor de las 10 de la mañana del viernes.

Al ingresar se dieron cuenta que el dinero que había en una de las oficinas, además de otros artículos de valor no se encontraban.

Tras el robo, dieron aviso a las autoridades estatales y al lugar llegaron elementos de Fuerza Civil y detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones.

La agencia automotriz se localiza sobre la Carretera Nacional a la altura de La Estanzuela.

La Policía Ministerial investigaba y revisaba las cámaras de seguridad para establecer como se llevó a cabo el robo.

Trascendió que el monto del robo no se ha establecido, pero se presume que fue una fuerte cantidad de dinero en efectivo.