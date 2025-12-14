Investigan quema de vehículo en centro de Montemorelos

Testigos llamaron a las autoridades cuando se percataron que el fuego provenía desde el interior del vehículo, misma que quedó consumida por completo

Autoridades investigan la quema de una camioneta registrada la noche del pasado viernes, en calles del municipio de Montemorelos. De acuerdo con las autoridades, el vehículo se encontraba sobre la calle Iturbide, entre Abasolo y Mier y Noriega, cuando cuerpos de emergencia arribaron para sofocar las llamas en el barrio Matamoros. Personal de Protección Civil realizó las acciones pertienentes, pero confirmaron que la unidad fue consumida en su totalidad. De acuerdo con testigos, el fuego inició desde el interior de la camioneta tipo Jeep, por lo que llamaron a las autoridades para que atendieran dicho siniestro. Ante esto, elementos de seguridad comenzaron con las investigaciones pertienentes para confirmar si se trató de un accidente o un hecho intencionado.