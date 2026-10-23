Investigan presuntas agresiones contra madre de bebé fallecido

La Fiscalía se mantiene en la búsqueda de la pareja sentimental de la madre del menor, como presunto responsable de su muerte

La muerte de un bebé de un año y 11 meses de edad, ocurrida tras presentar múltiples golpes, mantiene activa la búsqueda del presunto responsable en el municipio de García, Nuevo León.

El fiscal Javier Flores Saldívar confirmó este miércoles que la causa de muerte del menor fue un traumatismo en el abdomen y señaló que existen datos de prueba que apuntan a la presunta responsabilidad de la pareja sentimental de la madre, quien permanece prófugo.

’’Hay suficientes datos de prueba que pueden hacer la presunta responsabilidad de esa persona. Se tiene también a la señora como víctima de una privación de la libertad y de una agresión sexual por parte del mismo sujeto", confirmó el fiscal general.

Los hechos se dieron a conocer la madrugada del domingo 18 de octubre, cuando el pequeño fue trasladado de emergencia al Hospital Universitario, luego de recibir atención inicial en la clínica San Francisco, en García. Sin embargo, el menor llegó sin signos vitales.

De acuerdo con las primeras indagatorias, los médicos detectaron hematomas y golpes contusos en distintas partes de su cuerpo, por lo que dieron aviso a las autoridades ministeriales. Posteriormente, la autopsia confirmó que falleció a consecuencia de una contusión profunda de abdomen.

Como parte de las investigaciones, agentes ministeriales realizaron un cateo en una vivienda ubicada en la calle Patagonia, entre Tulum y Acrópolis, en la colonia Paseo de Lincoln, donde el niño habitaba con su madre y la pareja sentimental de ella.

El fiscal indicó que la diligencia tenía como objetivo localizar más indicios que permitieran esclarecer lo ocurrido; sin embargo, los resultados no fueron tan favorables como esperaban las autoridades.

’’La idea era buscar más datos de prueba que así lo evidenciara. No fueron tan positivos como esperaba", comentó Flores Saldívar.

Además del homicidio del menor, la Fiscalía investiga posibles delitos cometidos contra la madre. De acuerdo con las declaraciones del fiscal, también habría sido víctima de privación de la libertad y agresión sexual por parte del mismo hombre.

La joven se encuentra bajo resguardo del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), según lo informado por las autoridades, mientras continúan las indagatorias para esclarecer su situación jurídica.

El mandatario precisó que el señalado no es el padre biológico del niño, sino la pareja sentimental de la madre, y confirmó que la búsqueda del presunto responsable continúa para presentarlo ante las autoridades judiciales.