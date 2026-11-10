Investigan presunta amenaza contra alumna de secundaria en García

Amenazas sobre un posible ataque contra una estudiante de secundaria en García generaron temor entre padres de familia y ausentismo escolar.

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Una presunta planificación para asesinar a una estudiante de la Secundaria 14 Jesús Garza Garza, en el municipio de García, encendió las alertas entre padres de familia, luego de que imágenes y mensajes relacionados con la amenaza fueran difundidos a través de redes sociales.

La situación generó preocupación durante la mañana de este lunes entre las familias de los alumnos del plantel, ubicado en el cruce de las calles Hacienda Martínez y Hacienda del Vergel, en la colonia Héroes de Capellanía, donde algunos padres decidieron no enviar a sus hijos a clases, mientras que otros acudieron para permanecer al exterior de la institución y solicitar información sobre las medidas de seguridad.

De acuerdo con lo señalado por madres de familia, el material difundido no solamente advertía sobre un posible ataque contra una alumna, sino que también incluía una presunta planeación sobre la manera en que los involucrados podrían ingresar al plantel educativo.

Vanessa Martínez, madre de familia, señaló que la preocupación entre los padres ha ido en aumento, pues aseguró que las amenazas y los conflictos entre estudiantes no serían situaciones aisladas.

“Preocupan las redes sociales, pues ahorita la mayoría de los alumnos no vino, no los mandaron por el miedo a esas amenazas. No es la primera vez, ya es constante y también hay peleas”, expresó.

Ante esta situación, un grupo de madres de familia acudió a dialogar con el director de la secundaria para conocer las acciones que se implementarán y solicitar medidas preventivas que permitan descartar cualquier riesgo para los estudiantes.

Entre las propuestas se encuentra realizar operativos mochila, con la autorización de las autoridades escolares y la participación de los padres de familia, así como gestionar una mayor presencia de elementos de la Policía Municipal mediante rondines durante los horarios de entrada y salida.

Además, solicitaron que se impartan pláticas de prevención del delito y orientación a los adolescentes dentro de las aulas, al considerar que es necesario atender las situaciones de violencia entre los estudiantes.

Las madres de familia señalaron que, aunque el municipio ha realizado algunos recorridos de vigilancia, buscan que estos sean más constantes ante la preocupación que provocó la presunta planeación del ataque.

Por el momento, los padres esperan establecer acuerdos con la dirección del plantel y las autoridades municipales para reforzar la seguridad y evitar que la amenaza difundida en redes sociales pueda convertirse en una agresión.