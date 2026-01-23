Investigan posible feminicidio tras hallazgo en hotel de Anáhuac

La víctima permanece en calidad de no identificada, aunque de manera extraoficial trascendió que podría tratarse de Luisa Cornejo, de entre 40 y 45 años

Una mujer fue localizada sin vida al interior de una habitación de hotel en el municipio de Anáhuac, Nuevo León, lo que activó un operativo policiaco y la intervención de la Fiscalía Especializada en Feminicidios.

¿Cuándo se recibió el reporte del hallazgo?

De acuerdo con información preliminar, el reporte fue recibido por las autoridades a las 13:16 horas del 21 de enero de 2026, alertando sobre una mujer sin vida en un establecimiento de hospedaje.

Identidad de la víctima y estatus legal

En una actualización con corte al 22 de enero de 2026, se informó que la víctima permanece en calidad de no identificada, aunque de manera extraoficial trascendió que podría tratarse de Luisa Cornejo, de entre 40 y 45 años de edad.

¿Qué lesiones presentaba el cuerpo?

El cuerpo presentaba lesiones producidas por arma blanca, y como causa de muerte se determinó de manera preliminar lesiones intratorácicas secundarias a herida por objeto punzocortante.

Intervención de autoridades y diligencias

El cadáver fue localizado al interior de una de las habitaciones del hotel, por lo que el área fue acordonada para la realización de las diligencias correspondientes.

Investigación bajo protocolo de género

La Fiscalía Especializada en Feminicidios tomó conocimiento del caso e inició una carpeta de investigación bajo el protocolo de perspectiva de género, a fin de esclarecer los hechos y dar con el o los responsables.

Será la autoridad competente quien confirme la identidad de la víctima y determine las circunstancias en las que ocurrió este hecho.