Investigan muerte de niña de 5 años en el Hospital Universitario

De manera preliminar, trascendió que la menor presuntamente presentaba signos que despertaron sospechas de un posible maltrato

Agentes ministeriales iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias en las que perdió la vida Meredith, una niña de apenas cinco años de edad, quien fue trasladada por su madre a las instalaciones del Hospital Universitario, en Monterrey, para recibir atención médica de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, la menor tenía su domicilio en el municipio de General Escobedo y llegó al nosocomio en busca de atención médica. Sin embargo, pese a la intervención del personal de salud, se confirmó su fallecimiento, situación que generó la movilización de las autoridades correspondientes.

Tras el deceso de la pequeña, personal médico del hospital dio aviso a las autoridades ministeriales para que se iniciaran las diligencias necesarias y se investigaran las circunstancias que rodearon el caso.

De manera preliminar, trascendió que la menor presuntamente presentaba signos que despertaron sospechas de un posible maltrato, por lo que las autoridades consideraron necesario realizar las investigaciones correspondientes para determinar si existió alguna situación de violencia.

No obstante, hasta el momento, esta información debe considerarse preliminar, ya que la presencia de lesiones o señales físicas no permite establecer por sí sola cómo ocurrieron los hechos ni quién podría tener alguna responsabilidad.

Como parte de las indagatorias, se esperaba conocer los resultados de la autopsia de ley y de los estudios periciales para determinar con precisión la causa del fallecimiento.

Los análisis forenses serán fundamentales para establecer si la muerte de Meredith estuvo relacionada con alguna enfermedad, una complicación médica, lesiones u otra circunstancia que deba ser investigada por las autoridades.

Asimismo, los resultados permitirán orientar las diligencias ministeriales y determinar si existen elementos suficientes para considerar la posible comisión de un delito.

La investigación busca reconstruir las circunstancias previas al ingreso de la menor al hospital, así como establecer qué provocó su deterioro y posterior fallecimiento.

Las autoridades deberán integrar los datos médicos y periciales disponibles antes de establecer una conclusión sobre el caso.

Hasta que se cuente con información oficial sobre los resultados forenses, no es posible confirmar que la pequeña haya sido víctima de maltrato ni atribuir responsabilidades a alguna persona.

El caso permanece bajo investigación, a la espera de que los estudios correspondientes permitan esclarecer las causas de la muerte de Meredith, una menor de cinco años cuyo fallecimiento ha generado preocupación por las circunstancias reportadas en torno a su atención médica.