Investigan muerte de mujer tras visita a pareja en Santa Catarina

Una de las líneas de investigación de las autoridades busca esclarecer si Gory Doris pudo haber sido atropellada de manera intencional

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La muerte de una mujer de 38 años, originaria de Saltillo, Coahuila, es investigada por autoridades estatales, luego de que falleciera en un hospital privado de Monterrey tras haber resultado gravemente lesionada durante una visita a su pareja en el municipio de Santa Catarina.

La víctima fue identificada como Gory Doris Salas López, quien murió durante la noche del martes en el hospital On Care Galerías, ubicado en la colonia Balcones de Galerías, después de permanecer varios días internada debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.

De acuerdo con las primeras indagatorias, los hechos ocurrieron el pasado martes 16 de junio en el complejo Murania Departamentos, ubicado sobre la calle Francisco Villa, en la colonia La Banda, en Santa Catarina, específicamente en la Torre 1, departamento 1-C.

Inicialmente trascendió que la mujer habría sufrido una caída en las escaleras del inmueble; sin embargo, conforme avanzaron las investigaciones, las autoridades comenzaron a cuestionar esa versión debido a los múltiples golpes detectados en su cuerpo.

Una de las líneas de investigación busca esclarecer si Gory Doris pudo haber sido atropellada de manera intencional, hipótesis que cobró fuerza tras los indicios recabados por peritos.

Como parte de las diligencias, agentes investigadores aseguraron dos vehículos presuntamente relacionados con el caso: una camioneta BMW y una Porsche Cayenne, unidades que serán sometidas a estudios periciales para determinar si tuvieron relación con las lesiones sufridas por la mujer.

Hasta el momento, la mecánica de los hechos no ha sido establecida de manera oficial. Será a través de peritajes, entrevistas y los resultados de la autopsia como las autoridades determinarán si se trató de un accidente o de un hecho intencional.