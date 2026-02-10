Investigan muerte de mujer tras ataque en Montemorelos

Nereida Carolina Contreras Garza, de 35 años de edad, recibió tres disparos de arma de fuego en una reunión donde se encontraba con amigas

Las autoridades ministeriales investigan el ataque contra mujer empleada de la CFE y de quien se dijo pudo haberse tratado de una confusión.

Nereida Carolina Contreras Garza, de 35 años de edad, perdió la vida tras recibir tres disparos de arma de fuego en una reunión donde se encontraba con amigas en el porche de una vivienda en barrio Matamoros, en citado municipio.

De acuerdo a una fuente policiaca señalaron que un hombre en motocicleta baja y se acerca a la cochera del domicilio en calle Álvarez entre Tapia y Matamoros, preguntaba por una mujer y termina por dispararle a Contreras Garza.

El lugar donde se registró el ataque fue acordonado por la policía local y elementos del departamento de periciales recabaron casquillos percutidos.

La Ministerial recabó datos de lo sucedido en los que esperan declaraciones de testigos en el sitio para las características del hombre armado y quien disparo contra la femenina, pues se dijo que estaban en una reunión de amigas cuando el hombre llegó al lugar primero preguntando por una mujer y posterior dispara en por lo menos tres ocasiones.

Señaló la fuente policiaca ligada a las investigaciones que era empleada de la CFE de quien se dijo que todo podría tratarse de una confusión, pero serán los mismos agentes Ministeriales quienes trabajan en las investigaciones de los hechos.