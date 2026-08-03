Investigan muerte de mujer localizada en Escobedo

La mujer fue localizada sin vida afuera de una tortillería en la colonia Pedregal del Topo Chico despues de que vecionos aletaran a las autoridades

Una mujer fue localizada en el exterior de una tortillería, en la colonia Pedregal del Topo Chico, en el municipio de Escobedo, lo que provocó una movilización de corporaciones policiacas y de investigación.

El reporte fue recibido en el cruce de la calle Cuarzo y la avenida Las Torres, luego de que vecinos del sector alertaran a las autoridades sobre una persona aparentemente inconsciente.

Al arribar al lugar, elementos policiacos confirmaron el hallazgo y acordonaron el área para resguardar posibles indicios.

Posteriormente, agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones y personal de Servicios Periciales realizaron las primeras diligencias e iniciaron el procesamiento de la escena.

Hasta el momento, la mujer no ha sido identificada y la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León no ha informado de manera oficial la causa de su fallecimiento.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió la muerte.