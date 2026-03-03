Investigan muerte de mujer en plaza comercial de Guadalupe

Las autoridades están investigando la muerte de una mujer en una plaza comercial ubicada en el municipio de Guadalupe.
El deceso de la mujer se registró este lunes y causó la movilización de autoridades a la plaza comercial ubicada sobre la avenida Eloy Cavazos en la colonia Camino Real.
Según testigos, solo escucharon un fuerte golpe, por lo que al salir a revisar se encontraron con el cuerpo de la mujer tendido sobre el pasillo.
Al sitio arribaron elementos de Protección Civil, quienes revisaron a la mujer, pero confirmaron que ya no contaba con signos vitales y presentaba graves fracturas que provocaron su muerte.
Hasta el momento, la mujer de entre 30 y 35 años de edad no ha sido identificada.
Elementos de Servicios Periciales y de la Agencia Estatal de Investigaciones ya se encuentran en el sitio para iniciar las investigaciones que ayuden a determinar lo sucedido.