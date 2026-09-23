Investigan muerte de mujer en la colonia Ébanos, en Apodaca

La víctima fue identificada de manera preliminar como Elena, quien, de acuerdo con vecinos, tenía la costumbre de permanecer sentada afuera de su casa

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Una mujer de aproximadamente 60 años murió cuando se encontraba en el exterior de su domicilio, en la colonia Ébanos, en el municipio de Apodaca.

El hecho ocurrió sobre la calle Pirul, donde se movilizaron elementos policiacos y agentes ministeriales luego de que se reportara a una persona inconsciente en la vía pública.

La víctima fue identificada de manera preliminar como Elena, quien, de acuerdo con vecinos, tenía la costumbre de permanecer sentada afuera de su casa, donde era conocida por convivir y platicar frecuentemente con habitantes del sector.

Según los primeros testimonios recabados en el lugar, la mujer se encontraba sentada frente a su domicilio cuando repentinamente se levantó y comenzó a caminar. Sin embargo, después de avanzar algunos metros, se desvaneció y cayó al suelo.

Tras el reporte, al sitio acudieron cuerpos de auxilio, quienes encontraron a la mujer sin signos vitales.

De manera preliminar se indicó que la muerte podría estar relacionada con un aparente problema cardiaco; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente y serán las autoridades correspondientes las encargadas de establecer la causa del fallecimiento.

La zona fue acordonada mientras agentes ministeriales realizaron las primeras investigaciones y recabaron testimonios de vecinos para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte.

Elena, según habitantes de la colonia, vivía en el domicilio junto con su esposo, tres hijos y un nieto.