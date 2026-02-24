Investigan muerte de mujer en la Central de Autobuses

Por: Marcial Pasarón 23 Febrero 2026, 09:18

Autoridades investigan la muerte de una mujer que se encontraba en una de las salas de espera en la Central de Autobuses de Monterrey. De acuerdo a testigos, la mujer, de aproximadamente 40 años, cayó del sitio en donde estaba sentada y comenzó a convulsionar, durante la mañana de este lunes. Al momento se desconoce si se dirigía hacia algún destino, ya que no se encontró ningún boleto entre sus pertenencias. Personal de Protección Civil de Monterrey y de la Cruz Roja arribaron para prestar los primeros auxilios, pero la persona ya no contaba con signos vitales. El lugar fue acordonado por policías de Monterrey para que elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones inicien con las indagatorias.