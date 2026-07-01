Investigan muerte de mujer en centro de rehabilitación de Apodaca

Trascendió que la mujer habría presentado malestares respiratorios desde el día anterior; sin embargo, esta información deberá ser corroborada.

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La muerte de una mujer al interior de un centro de rehabilitación movilizó a corporaciones de seguridad y autoridades ministeriales la tarde de este martes en el municipio de Apodaca.

Los hechos se registraron en el centro de rehabilitación “Evolución Espiritual Femenil”, ubicado sobre la calle Padre Mier, en la colonia Moderno, donde se reportó el fallecimiento de una mujer dentro de las instalaciones.

Tras el reporte, elementos de la Policía de Apodaca acudieron al lugar para resguardar la zona, mientras agentes del estado iniciaron las investigaciones mientras se está a la espera de Servicios Periciales.

El inmueble se encuentra a un costado de otro centro especializado en atención de adicciones para hombres.

De manera preliminar, las autoridades informaron que el cuerpo no presentaba huellas visibles de violencia, por lo que una de las líneas iniciales de investigación apunta a una posible muerte por causas naturales.

Asimismo, trascendió que la mujer habría presentado malestares respiratorios desde el día anterior; sin embargo, esta información deberá ser corroborada por las indagatorias oficiales.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido revelada por las autoridades. Será la autopsia de ley la que determine con precisión las causas del fallecimiento y permita esclarecer lo ocurrido.