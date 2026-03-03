Investigan muerte de mujer en centro comercial

Trascendió que la mujer presuntamente cayó desde el segundo piso de la plaza comercial, a una altura aproximada a los 10 metros.

La muerte de una mujer en el estacionamiento de una plaza comercial es investigada por la policía ministerial.

Los hechos que provocaron la movilización de efectivos de la policía de Guadalupe y socorristas ocurrieron cerca de las 08:30 horas del lunes.

El inmueble se localiza sobre la avenida Eloy Cavazos y Camino Real.

Al llegar al lugar, los paramédicos localizaron a una mujer tirada sobre el estacionamiento de la plaza comercial con razón social Arcadia Guadalupe.

Los paramédicos le prestarían los primeros auxilios, pero confirmaron que esta se encontraba ya sin vida.

La víctima, en base a las primeras investigaciones, se estableció que es de aproximadamente 35 años de edad.

Sin embargo, agentes de homicidios de la Policía Ministerial y peritos de la fiscalía investigaban los hechos.

La zona donde quedaron los restos está a siete metros de cuatro negocios, entre ellos una zapatería y un local de empeño.

Asimismo, los detectives revisaban varias cámaras de seguridad instaladas en ese punto de la plaza.

Toda el área fue acordonada por las autoridades para levantar evidencias y trasladar los restos al anfiteatro del hospital universitario.