Investigan muerte de mujer embarazada en clínica de García

Una mujer embarazada de un mes de gestación llegó presuntamente inconsciente a la unidad médica tras presentar un dolor en el vientre

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones se movilizaron tras el reporte de una mujer sin vida en una clínica particular en García.

La movilización de autoridades se registra en la clínica Sor Juana, ubicada en el cruce de las calles Benavides y Jazmín de la colonia Paseo del Nogal.

Según información preliminar, una mujer embarazada de un mes de gestación llegó presuntamente inconsciente a la unidad médica a la que fue trasladada después de presentar un dolor en el vientre, pero al ser revisada por el médico, este confirmó que la mujer ya no presentaba signos vitales.

De acuerdo con un familiar, la mujer identificada como Karla, de 25 años de edad, padecía de asma, se realizó un eco, ya que le dolía el vientre y le mencionaron que tenía un quiste, la mañana de este jueves se quejó del mismo dolor y de pronto se desvaneció por lo que fue trasladada a la mencionada clínica.

Personal de la clínica dio conocimiento de los hechos a un agente del Ministerio Público, quien inició la indagatoria con protocolo de género.