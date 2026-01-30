Investigan muerte de mujer dentro de hotel en centro de Monterrey

Las autoridades informaron que no se apreciaban huellas visibles de violencia en el cuerpo, se presume que el fallecimiento habría ocurrido por causas naturales

Autoridades investigan la muerte de una mujer de aproximadamente 70 años de edad, quien fue encontrada sin vida al interior de una habitación de un hotel ubicado en pleno centro de la ciudad de Monterrey.

El hallazgo movilizó a cuerpos de auxilio y corporaciones de seguridad durante la tarde de este miércoles.

El hecho se registró en un inmueble identificado como Travo Hotel, localizado en el cruce de las calles Padre Mier y Garibaldi, una zona de alta afluencia en el primer cuadro de la ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes, personal del establecimiento alertó a los servicios de emergencia tras localizar a la mujer inconsciente dentro de una de las habitaciones.

Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes tras valorar a la persona confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

De manera preliminar, las autoridades informaron que no se apreciaban huellas visibles de violencia en el cuerpo, por lo que todo apunta a que el fallecimiento habría ocurrido por causas naturales, sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente.

Posteriormente arribaron elementos de la Policía de Monterrey, quienes procedieron a acordonar el área y resguardar el hotel, a fin de preservar la escena mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Minutos más tarde, agentes ministeriales y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado hicieron acto de presencia para iniciar con las investigaciones.

Como parte del protocolo, se esperaba el arribo del Servicio Médico Forense para realizar el levantamiento del cuerpo y su traslado al anfiteatro, donde se le practicará la autopsia de ley.

Será a través de estos estudios que se determinen con precisión las causas de la muerte y se descarte cualquier hecho delictivo.

Hasta el momento, la identidad de la mujer no ha sido revelada y las autoridades mantienen abierta la investigación, quedando a la espera de los resultados forenses para esclarecer el caso.